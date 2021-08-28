Колишня хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова порадувала публіку яскравими фото своїх пригод в Тунісі

Так, 33-річна танцівниця разом з чоловіком Іваном вирішили влаштувати собі романтичний відпочинок, відправившись на море. Ілона активно ділиться кадрами й враженнями про те, як проходить їхня відпустка.

У своєму новому пості в Instagram Гвоздьова опублікувала ряд фото, розповівши, як зустрічала світанок на яхті, передає Politeka.net.

Брюнетка позувала в червоному купальнику, демонструючи чудову фігурку, і це після других пологів (малюкові немає ще й рочку).

"Неймовірний світанок в Тунісі! Вчора наш день почався о 4:00 ранку в порту Монастіра на яхті і я ні секунди про це не пошкодувала! Це неймовірні почуття: теплий вітер обдував обличчя, з неба можна було просто малювати картини, вода кольору бірюзи, коханий поруч. У цей момент я подумала - я абсолютно щаслива 🤗 Єдиний момент друзі, хто планує таке плавання на яхті, рекомендую взяти таблетки від заколисування, ну або пляшку смачного вина, щоб качало ще більше 😘", - поділилася Ілона.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Красиві фотки! Модель!"

"Класні фотки!! Ви молодці!! Проводити час удвох можна і потрібно!!😍🔥"

"Чудового Вам відпочинку, Ілоночка!"

"На Вас так приємно дивитися❤️"

"Красиві і закохані! 🌹"

"Ви в прекрасній формі!!!"

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