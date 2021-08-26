Переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, чому відмовила Олегу Виннику на шоу

Як пише Politeka.net, хореографиня Ілона Гвоздьова, яка стала відомою багатьом українцям після участі в шоу "Танці з зірками" на "1+1". У 2017 році вона танцювала разом із гумористом Юрієм Ткачем, а у 2018 році в парі з шоуменом Ігорем Ласточкіним стала переможницею проєкту. У 2019 році Гвоздьова танцювала на паркеті шоу разом з Остапчуком, однак це партнерство закінчилося скандалом.

Восени 2020 року Гвоздьова брала участь у проєкті на останніх місяцях вагітності в парі з ведучим Дмитром Танковичем. Тоді хореограф була змушена відмовити популярному співаку Олегу Виннику, який утім танцював із Оленою Шоптенко, однак покинув проєкт після шостого ефіру, пропустивши через хворобу два виступи.

Нещодавно в одному із інтерв’ю Ілона Гвоздьова розповіла, чому була змушена відмовити популярному співаку. За словами хореографині, вона відмовила не тільки через те, що була вагітною, а й тому, що у Винника був дуже напружений графік.

"Він мені дуже подобається як виконавець і як людина він простий, не дивлячись на його популярність та статус в нашій країні та не тільки. Однак я завжди аналізую всі за та проти. Я дивлюся інформацію, я дивлюся його робочі графіки, тобто я до питання про роботу підходжу дуже серйозно. Тому що я вважаю, що партнер, який веде протягом 14 ефірів свою зірку, він повинен максимально все зробити так, що його зірка якщо б не перемогла, то точно була б у фіналі. Тому я розуміла, що не зможу цього зробити для нього у цьому році", - каже Гвоздьова.

Окрім цього Ілона пороздумувала, чому Олег ніколи не говорить про особисте життя.

"Можливо, це його життєвий досвід – не говорити про особисте. Дуже правильно робить", - каже Гвоздьова.

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