Победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Илона Гвоздева показала, как развлекается на отдыхе

Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева стала широко известной украинцам после участия в телевизионном шоу "Танці з зірками" на "1+1", в котором даже победила в 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В своем Instagram Гвоздева рассказала, что вместе с мужем отправилась на отдых. Звезда активно делится с поклонниками подробностями отпуска в городе Сус, что в Тунисе. Недавно Гвоздева рассказала о романтической встрече рассвета с мужем на яхте, а на этот раз еще раз показала свои танцевальные навыки.

Хореограф в разноцветном купальнике исполнила хореографическое движения и грациозно прыгнула в бассейн, засветив при этом идеальную фигуру после вторых родов.

"Плавно входим в осень 😉 ", - написала Гвоздева.

"Ну красиво как 😍 Пересмотрела несколько раз))", "главное с улыбкой 😉 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Полякова с Гвоздевой из "Танцев со звездами" померились фигурками в купальниках: "кадры не менее эффектные...".

Напомним, что Гвоздева из "Танцев со звездами" в купальнике пошалила с мужем на яхте: "Ни секунды об этом не пожалела!".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева рассказала, почему не общается с Остапчуком после "Танцев со звездами": "Убеждала, чтобы он не бил морду...".