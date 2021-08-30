Відома артистка і учасниця нового сезону "Танці з зірками" Джамала показала, як проходять зйомки шоу

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, співачка стала першою учасницею нового сезону "Танці з зірками", який розпочнеться вже 5 вересня. На кадрах Джамала в шикарному яскраво-зеленому вбранні.

На ній довга сукня в підлогу з величезним розрізом, яке відмінно показує ідеальну фігуру артистки. Вона піднімається по сходах і виконує плавні рухи на камеру.

Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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