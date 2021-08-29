Украинская певица Джамала радует поклонников красочными кадрами с концерта
Как сообщает Politeka.net, Джамала не один месяц боролась с лишними кило, появившимися после рождения второго малыша Селим Гирая. Она пришла в свою идеальную форму и теперь смело щеголяет в облегающих платьях, сражая окружающих.
Свою идеальную фигуру она подчеркнула ярким нарядом, который примеряла для выступления на концерте и поделилась фото в Instagram.
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Джамала счастливо улыбается на некоторых фото и держит микрофон в руке. На еще одном кадре она позирует в одном из сценических нарядов. Она облачилась в облегающий комбинезон яркого розового оттенка с прозрачными вставками и показала не только роскошную фигуру, но и мастерство владения телом. На ее руке длинная перчатка, украшенная пришитыми тканевыми полосками.
"Абсолютный рекорд по уровню теплоты и атмосферности. Абсолютный рекорд по количеству цветов - презентация двух альбомов, день рождения и наша идеальная встреча в последние дни лета", - подписала снимки Джамала.
Фанам тут же бросился в глаза тот факт, что певица нарастила волосы. После того, как она расплела афрокосички, длина ее локнов достигала плечей. Теперь же артистка - обладательница блестящих и густых волос ниже талии.
Поклонников покорили смелые и соблазнительные эстетичные кадры их любимицы: "Шикарная пантера", "Класс!!!! Как круто", "Это было очень круто! Спасибо, запомню на всю жизнь", "Энергетика сумасшедшая! Было очень, очень круто!".
Напомним, Джамала вскружила голову необычным нарядом с ярким лифом.
Как сообщала Politeka, солистка "Go_A", Джамала и фаворитка Влада Ямы сплясали под командованием Никитюк.
Также Politeka писала, что Джамала, став участницей «Танці з зірками», показалась в экстравагантном наряде перед публикой