Солистка "Go_A" Катя Павленко показала кадры со съемок популярного шоу "Хто зверху"

Как пишет Politeka.net, популярное шоу на "Новом канале", "Хто зверху", ведущими которого являются Сергей Притула и Леся Никитюк, выходит на телеэкраны с 2012 года. За это время в проекте успели сняться популярные мужчины и женщины, которые в каждом эфире доказывают, кто все же "зверху".

Так, на этот раз в новом выпуске "Хто зверху" с мужской командой будут соревноваться солистка группы "Go_A" Катя Павленко, певица Джамала и фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками" Анна Ризатдинова.

В своем Instagram Катя Паленко показала, как они в рамках конкурсов шоу танцевали гопак под руководством капитана команды Леси Никитюк.

"Ручки в стороны. И...", - командует Никитюк.

По словам Павленко, этот выпуск должны транслировать на "Новом канале" 24 августа в 19:00.

Ранее Politeka писала, что фаворитка Влада Ямы из "Танцев со звездами" "зажгла" с голливудским красавцем: "Бесповоротно влюбилась...".

Напомним, что "Go_A" после триумфа на Евровидении решили проявить себя в украинском талант-шоу: "Вы так сильно ждали".

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