Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова насмішила танцем з відомим голлівудським красенем

Як передає Politeka.net, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" змонтувала кумедний ролик, на якому "станцювала" в дуеті з молодим Джоном Траволтою.

«У дитинстві на всіх сімейних святах я танцювала. Навіть в гімнастику я пішла через свою тягу до танців, а після проекту "Танці з зірками" взагалі остаточно і безповоротно закохалася! Танці відчуваються по-іншому. Виходячи на паркет, у тебе немає предметів в руках, ти не хвилюєшся про булаву або стрічку. Так, ти зосереджений на кроках, але встигаєш отримувати задоволення і кайфувати», - зізналася Різатдінова.

У коментарях молодій красуні залишили масу захоплених слів.

"Яка ж Ви класна", "У вас дуже добре виходить. За всі проекти танців мені сподобалося найбільше», «Прикольно», "цей купальник просто бомба", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова похвалилася гнучкістю в одному купальнику:"нові види активності".

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