Українська гімнастка художняя Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками" і володарка "бронзи" на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році, поділилася своєю думкою про змагання в Токіо
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є володаркою бронзової медалі з художньої гімнастики, яку отримала на Олімпійських Іграх в 2016 році. Красуня також брала участь у проекті" Танці з зірками", де її підтримував Влад Яма. Зараз Анна активно веде Instagram і ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Анна показала свою медаль, а також поділилася своїми думками про Олімпіаду в Токіо.
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Незважаючи на таку складну і тривалу підготовку, цього року наша команда завоювала 19 медалей — це на 8 більше, ніж було в Ріо.
Ця Олімпіада показала нам несподівані результати, ставши для багатьох лідерів розчаруванням, а для молодих гімнасток приголомшуючим успіхом", - написала Анна.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі, ви наша зірка", "Божественна", " Прекрасно. Дякуємо за підтримку наших. Бо завдяки деяким у наших спортсменів можуть опуститися руки. Ще раз спасибі", " Роль телеведучої вам дуже імпонує. Дуже сподобалися нинішні ефіри. Молодець!".
Варто відзначити, що Україна посіла 44 місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо. Всього було завойовано 19 медалей, що на 8 більше, ніж у 2016 році.
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