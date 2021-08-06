Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка и фаворитка Влада Ямы на "Танцах со звездами" Анна Ризатдинова показала, как выглядела в начале своей карьеры
Как пишет Politeka.net, Ризатдинова стала олимпийской чемпионкой в 23 года, но до этого времени она долго и усердно работала над собой. У себя в Инстаграм спортсменка решила поделиться своей историей успеха и показала себя в юности.
«Каждый профессиональный спортсмен мечтает стать призером Олимпийских игр. Эта цель мотивирует тебя вставать по утрам и бежать на тренировку. Трудиться, пахать в зале по 12-14 часов и всегда быть сконцентрированным только на спорте. И хоть мы, спортсмены, имеем одинаковую цель, путь к ней всегда разный», - отметила Ризатдинова.
По ее словам, она родилась в спортивной семье, поэтому ее будущее было предопределено. В гимнастический зал мама привела ее в четыре года. Так как природной гибкостью Анна не обладала, мама не стала настаивать на продолжении тренировок.
«В пять лет я сама попросила маму снова отвести меня в зал к девочкам. Так, с юного возраста, и началась моя спортивная карьера», - отметила Анна, добавив, что ее параметры изначально были далеки от идеальных, поэтому большого будущего ей никто не пророчил.
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В комментариях звезду спорта поддержали комплиментами.
«Тонкая, звонкая и прозрачная», «Какая вы красивая», «Какая молодец, благодарю вас за ваш труд», «Очень похожи с мамой», «Ох, и пахали вы, для достижения цели. Браво», - пишут люди.
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