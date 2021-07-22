Українська гімнастка художняя Анна Різатдінова, яку підтримував Влад Яма на "Танцях з зірками", показала себе в несподіваній позі
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою. Красуня змогла отримати безліч медалей на міжнародній арені, а також брала участь в "Танцях з зірками". Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться найцікавішим.
На новому фото Анна здалася в стильному спортивному міні, яке підкреслило форми красуні. Дівчина стояла на одній ніжці, другу задерши вгору, а руками дотягнулася до підлоги, вражаючи гнучкістю.
"Відкрила для себе нові види активності, і однозначно визначилася, що мені підходить найбільше.
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Йога - на 100% мій вид практики .
Кардіо мені не в задоволення, для мене це скоріше мука. А Пілатес сильно легкий вид тренування . Йога, це прям моє !
Після щоденних практик, стала помічати, що я стала менш дратівлива, тому що за годину тренування, не думаю ні про що, а навпаки концентруюся на собі ! Опрацьовується дихання і заряджаєшся на весь день.
Вранці у багатьох з нас є відчуття, що м'язи затиснуті . Є одне бажання, розтягнутися.
# йога допомагає справити з цим!
Були дні, коли я халтурила і прокидала ранкову практику, і потім шкодувала! Так, як тілу вже чогось не вистачало …
Обов'язкова частина йоги-медитація. Скажу чесно, я не вмію це робити якісно, але мене захоплює обов'язковий момент «подяки» .
У суєті я забуваю говорити подумки спасибі, собі, своєму тілу , можливостям , людям , виконанню бажань, але ж це так необхідно", - написала Анна.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Чарівна", "красивий знімок", "неймовірно красива", "дуже-дуже красива", "шикарні ноги, Анна - красуня", "Анна - спасибі тобі за рекомендацію".
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