Украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова, которую поддерживал Влад Яма на "Танцях з зірками", показала себя в неожиданной позе

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной украинской гимнасткой. Красотка смогла получить множество медалей на международной арене, а также участвовала в "Танцях з зірками". Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Анна показалась в стильном спортивном мини, которое подчеркнуло формы красотки. Девушка стояла на одной ножке, вторую задрав вверх, а руками дотянулась до пола, впечатляя гибкостью.

"Открыла для себя новые виды активности, и однозначно определилась, что мне подходит больше всего.

Йога - на 100% мой вид практики .

Кардио мне не в удовольствие ,для меня это скорее мучение. А Пилатес сильно легкий вид тренировки . Йога, это прям моё !

После ежедневных практик, стала замечать , что я стала менее раздражительная, потому что за час тренировки, не думаю ни о чем , а наоборот концентрируюсь на себе ! Прорабатывается дыхание и заряжаешься на весь день.

Утром у многих из нас есть ощущение, что мышцы зажаты . Есть одно желание, растянуться.

#йога помогает справить с этим!

Были дни, когда я халтурила и просыпала утреннюю практику, и потом жалела! Так, как телу уже чего то не хватало …

Обязательная часть йоги - медитация. Скажу честно, я не умею это делать качественно , но меня восхищает обязательный момент «благодарности» .

В суете я забываю говорить мысленно спасибо , себе , своему телу , возможностям , людям , исполнению желаний , а ведь это так необходимо", - написала Анна.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Волшебная", "Красивый снимок", "Невероятно красивая", "Очень-очень красивая", "Шикарные ноги, Анна - красотка", "Анна - спасибо тебе за рекомендацию".

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