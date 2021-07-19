Відома українська гімнастка Анна Різатдінова показала свою пластичність

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова є знаменитою українською гімнасткою та олімпійською чемпіонкою. Дівчина брала участь у проєкті "Танці з зірками", де стала улюбленицею Влада Ями. Гімнастка активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників різним контентом.

На цей раз Анна виклала фото у ванній, де показує приголомшливу розстяжку. Дівчина в обтягуючому спортивному топі і шортах тілесного кольору. Її волосся прибрані, що дозволяє краще побачити вигини тіла.

Анна під фотографією ділиться порадами і розповідає як готується до відпустки.

"До подорожей я завжди ставлюся дуже відповідально і організовано. Це і допомагає не бігати в останні дні в паніці з криками "Де мій паспорт?" або "Як немає місць на манікюр?".

Знаю, що багато хто зараз планує літню відпустку, тому щоб уникнути неприємностей, підготувала для вас 5 правил, які допоможуть підготуватися до відпочинку спокійно і без зайвих емоцій."- пише гімнастка.

Шанувальники оцінили фотографію Анни і залишили безліч коментарів.

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