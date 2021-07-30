Украинская певица Ольга Цибульская поделилась яркими кадрами с отдыха
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм певица решила показать кадры со своего отпуска в Турции. Красотка позировала на дереве в очень коротких шортиках. Выглядела звезда превосходно.
«Эти фотки я сделала в Турции в середине июня. Какая-то девушка точно сделала такие же где-то позавчера. Отсортировала, полайкала любимые и со спокойной душой легла спать. Возможно, перед сном она выпила бокал ледяного Prosecco, пока обсуждала свой неидеальный загар с подругой в Телеграмм. Возможно, перед сном она прислала лучшие фотки своему бойфренду. Или тому, кто мог бы им стать. Возможно, она даже немного их отфотошопила. Возможно. Совсем немного», - пофантазировала артистка, призвав поклонников ценить жизнь.
В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.
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«Фотографии роскошные!», «Какие ножки!», «Оля ты красотка, целую», «Супер, обожаю!», «Очаровательная», - пишут пользователи сети.
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