Украинская певица Ольга Цибульская поделилась яркими кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм певица решила показать кадры со своего отпуска в Турции. Красотка позировала на дереве в очень коротких шортиках. Выглядела звезда превосходно.

«Эти фотки я сделала в Турции в середине июня. Какая-то девушка точно сделала такие же где-то позавчера. Отсортировала, полайкала любимые и со спокойной душой легла спать. Возможно, перед сном она выпила бокал ледяного Prosecco, пока обсуждала свой неидеальный загар с подругой в Телеграмм. Возможно, перед сном она прислала лучшие фотки своему бойфренду. Или тому, кто мог бы им стать. Возможно, она даже немного их отфотошопила. Возможно. Совсем немного», - пофантазировала артистка, призвав поклонников ценить жизнь.

В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.

«Фотографии роскошные!», «Какие ножки!», «Оля ты красотка, целую», «Супер, обожаю!», «Очаровательная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Цибульская удивила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…».

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская жестко поквиталась со обидчицей, детали ссоры: "Ребенком прикрылась".

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