Українська співачка Оля Цибульська яку екс-дружина співака Михайла Хоми (Дзідзьо) звинувачує в їх розлученні, поділилася пікантними подробицями про свого Райдера і не тільки
Співачка відповіла на цікаві запитання ведучої Олександри Кучеренко в програмі "33 за 3".
Цибульська розповіла, що якось зрозуміла, що організатори концертів не читають райдери, і вирішила повеселитися.
"Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають. І написали, що мені потрібні рожеві коти і два фалоімітатори», — зізналася Цибульська.
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Також вона розповіла, що її найдорожчий кліп обійшовся майже в 20 тисяч доларів. Це було відео на пісню»Дівчинка".
Крім того, виконавиця назвала найдорожчий подарунок від шанувальника: "була картина одного відомого художника, яка висіла в Парижі. Один "кавалер" надіслав мені її просто так. Я знаю ці подарунки "просто так", тому я її повернула".
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