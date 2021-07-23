Ось це так!

Українська співачка Оля Цибульська яку екс-дружина співака Михайла Хоми (Дзідзьо) звинувачує в їх розлученні, поділилася пікантними подробицями про свого Райдера і не тільки

Співачка відповіла на цікаві запитання ведучої Олександри Кучеренко в програмі "33 за 3".

Цибульська розповіла, що якось зрозуміла, що організатори концертів не читають райдери, і вирішила повеселитися.

"Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають. І написали, що мені потрібні рожеві коти і два фалоімітатори», — зізналася Цибульська.

Також вона розповіла, що її найдорожчий кліп обійшовся майже в 20 тисяч доларів. Це було відео на пісню»Дівчинка".

Крім того, виконавиця назвала найдорожчий подарунок від шанувальника: "була картина одного відомого художника, яка висіла в Парижі. Один "кавалер" надіслав мені її просто так. Я знаю ці подарунки "просто так", тому я її повернула".

Нагадавши, Цибульська приголомшила подробицями особистого життя:»чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."

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