Певица Оля Цибульская призналась, за что собственный муж платил ей 10 тысяч долларов
Подробностями женщина поделилась в программе “33 за 3”, ведущей которой является Александра Кучеренко.
По словам Цибульской, любимый мужчина заплатил ей 10 тысяч долларов за то, чтобы она осталась дома в новогоднюю ночь.
Певица крайне редко празднует Новый год в семейном кругу из-за своей работы. Однако, любимый муж все-таки уговорил артистку остаться праздновать с семьей, заплатив ей 10 тысяч долларов.
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Оля Цибульская призналась, что это вдвое больше ее новогодний гонорар. Также исполнительница рассказала, что быть популярной не так уж и замечательно. Она пожаловалась на отсутствие друзей.
Муж Оли Цибульской-Сергей Грисюк, бизнесмен и бывший депутат Радивиловского городского совета. Срівачка долгое время скрывала от СМИ лицо своего супруга, однако не так давно информация о нем все же попала в Интернет.
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Напомним, Цыбульская в костюме медсестры оказалась верхом на Козловском, кадры попали в Сеть.
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