Бывает и такое

Певица Оля Цибульская призналась, за что собственный муж платил ей 10 тысяч долларов

Подробностями женщина поделилась в программе “33 за 3”, ведущей которой является Александра Кучеренко.

По словам Цибульской, любимый мужчина заплатил ей 10 тысяч долларов за то, чтобы она осталась дома в новогоднюю ночь.

Певица крайне редко празднует Новый год в семейном кругу из-за своей работы. Однако, любимый муж все-таки уговорил артистку остаться праздновать с семьей, заплатив ей 10 тысяч долларов.

Оля Цибульская призналась, что это вдвое больше ее новогодний гонорар. Также исполнительница рассказала, что быть популярной не так уж и замечательно. Она пожаловалась на отсутствие друзей.

Муж Оли Цибульской-Сергей Грисюк, бизнесмен и бывший депутат Радивиловского городского совета. Срівачка долгое время скрывала от СМИ лицо своего супруга, однако не так давно информация о нем все же попала в Интернет.

Супруги воспитывают сына Нестора.

Напомним, Цыбульская в костюме медсестры оказалась верхом на Козловском, кадры попали в Сеть.

Как сообщала Politeka, Цибульская и Dzidzio после развода взялись за старое: "Главное, кума добра не отказывает"

Также Politeka писала, что мама Оли Цибульской удивила необыкновенным талантом и внешностью: "должны видеть все!"