Українська співачка Ольга Цибульська влаштувала рольові ігри зі своїм колегою Віталієм Козловським

Як пише Politeka.net, в Instagram Козловського з'явилася нарізка відео, на яких він і 35-річна Ольга були одягнені в медичні халати. Вони зображували різні ситуації, а в одному з кадрів Цибульська опинилася верхи на артисті.

"А ви вже "полікувалися" піснею Доктор? Якщо ні, то бігом переходьте по посиланню в профілі! Відео вже другий тиждень знаходиться в трендах YouTube!",- став агітувати шанувальників Козловський.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків про його пісні і образ.

"Ну якщо такий доктор буде мене лікувати, то терміново вилітаю з Венеції, щоб не запізнитися на прийом до вас!", "Дві тріскачки. Тараторять, що кажуть не розібрати", "такі смішні", "Вона вже встигла стати моєю улюбленою. Просто неймовірна», «Браво», "Доктор, я б полікувалася у вас", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Козловський в обіймах судді "Майстер Шеф" засвітився на зйомках шоу: «складно уявити!».

А ще Politeka писала, що Козловський змінив професію заради "улюбленця" Тіни Кароль, набір вражає: "Це для пристрасті...".

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