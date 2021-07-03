Вічний український "Холостяк" Віталій Козловський засвітився на популярному українському шоу

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво опублікував у себе в Instagram кадри зі зйомок останнього сезону "Майстер Шеф", в якому беруть участь зірки. На фото Ектор позував з українським співаком Віталієм Козловським. Обидва чоловіки посміхалися.

"Хто сьогодні виграє в @masterchefstb Юрій Ткач, Володимир Жогло або Віталій Козловський? Або ваш варіант?",- заінтригував глядачів Хіменес-Браво.

У коментарях шеф-кухарю залишили масу цікавих відгуків. Багато шанувальників розкритикували Козловського, побажавши, щоб виграв хтось інший.

"Складно уявити!", "Тільки не Козловський!!! Терпіти його не можу", "Здрастуйте Ектор. Ви прекрасний артист і блогер", "А мені навіть цікаво @hectorjimenezbravo ви сьогодні будете МастерШеф дивитися або футбол)), цілий день думаю про це», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Козловський в незвичайному образі здивував українців зізнанням:"від них найбільше зло і виходить".

Як повідомляла Politeka, Козловський приголомшив кадрами з весілля, наречена справжня красуня: "вітаю!".

Також Politeka писала, що Козловський оцінив стрункі ніжки Смеюхи з "НеАнгелів": "мої улюблені...".