Вечный украинский «Холостяк» Виталий Козловский засветился на популярном украинском шоу

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво опубликовал у себя в Инстаграм кадры со съемок последнего сезона «Мастер Шеф», в котором принимают участие звезды. На фото Эктор позировал с украинским певцом Виталием Козловским. Оба мужчины улыбались.

«Кто сегодня выиграет в @masterchefstb Юрий Ткач, Владимир Жогло или Виталий Козловский? Или ваш вариант?», - заинтриговал зрителей Хименес-Браво.

В комментариях шеф-повару оставили массу интересных отзывов. Многие поклонники раскритиковали Козловского, пожелав, чтобы выиграл кто-то другой.

«Сложно представить!», «Только не Козловский!!! Терпеть его не могу», «Здравствуйте Эктор. Вы прекрасный артист и блогер», «А мне даже интересно @hectorjimenezbravo вы сегодня будете МастерШеф смотреть или футбол)), целый день думаю об этом», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Козловский в необычном образе удивил украинцев признанием: "От них самое большое зло и исходит".

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