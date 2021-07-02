Відомий український співак Віталій Козловський показав несподівані кадри з весілля
Відомий артист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Козловський оголосив про вихід свого нового кліпу на пісню «Доктор». У його пості можна побачити уривки з музичного відео. Події кліпу розгортаються на весіллі. Спочатку глядачі бачать сцену, як наречений свариться з красунею-нареченою. У якийсь момент він не стримується і б'є дівчину.
Потім показана церемонія під відкритим небом, на якій сумна наречена явно намагається знайти когось очима в натовпі. Сам Козловський в цей час сидить в числі запрошених на торжество гостей.
Очевидно, у своєму кліпі артист вирішив показати непросту і явно сумну історію кохання.
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Привітав свого молодшого колегу інший відомий співак Павло Зібров.
"Вітаю! Класна робота", - написав він.
Шанувальники Козловського також бурхливо відреагували на публікацію артиста.
"Як можна вибрати якогось аб'юзивного діда в чоловіки, коли серед гостей сидить Козловський?", "Віталій, цей кліп приголомшливий. Він особливий і це дуже відчувається", "до сліз", "особливий кліп від особливого виконавця«," Вітаю з прем'єрою!",- пишуть люди.
Нагадаємо, вічний холостяк Козловський оцінив засмаглі ніжки Смеюхи з"НеАнгелів".
Як повідомляла Politeka, Козловський у новому образі спантеличив українців одкровенням.
Також Politeka писала, що примхлива Цибульська вивела з себе Козловського, кадри сутички.