Известный исполнитель Виталий Козловский сменил внешность и поделился своим опытом

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист и шоумен Виталий Козловский опубликовал на своей странице в Instagram милое черно-белое фото, на котором предстал перед фанатами в новом имидже. А в подписи к публикации поделился своими размышлениями и наблюдениями относительно людей и отношений с ними.

На новой черно-белой фотографии Виталий запечатлен где-то на природе. перед камерой он появился в пестрой черно-белой рубашке и с новой прической. Не так давно для съемок клипа артист стал блондином, при этом его борода осталась темной. На этом снимке привлекает внимание его отличная физическая форма и задумчивый грустный вид.

В подписи к публикации Козловский написал: "В очередной раз убеждаюсь, что не все то золото, что блестит! Первое впечатление, как правило, честное, ведь люди склонны сдаваться не теми, кем они являются. Я боюсь таких, которые «представляют» себя исключительно хорошими и добропорядочными. Их вся такая правильность настораживает. Они очень стараются произвести впечатление о себе, соблюдая каких-то рамок пока ты им нужен... Вот от них самое большое зло и выходит".

Надо сказать, что такой пост Виталия заставил фанатов задуматься, многие согласились с ним, а некоторые даже начали делиться собственным опытом на эту тему.

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