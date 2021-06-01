Украинский исполнитель Виталий Козловский удивил новым фото к празднику Дню защиты детей

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно взбудоражил фанатов переменами во внешности, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото, которое посвятил ко Дню защиты детей.

На новом снимке Виталий позирует на ярком желтом фоне в компании двух милых девочек, которые буквально повисли на его руках. Перед камерой артист появился в интересном образе – на нем стильные темные джинсы с карманами и простая голубая футболка. Похоже, этот снимок был сделан раньше, так как сейчас у артиста более густая борода и недавно он показался с белыми волосами на голове.

В подписи к публикации Козловский написал: "С Днем защиты детей". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новый снимок певца, поздравляя с праздником и засыпая комплиментами, некоторые решили, что на фото дочки Виталия. "Какое фото", "Дети – свет в нашей жизни! С праздником!", "С праздником всех деток", "Вот так обернешься, а кумир твоего детства уже с двумя детьми", - пишут фанаты.

Напомним, Виталий Козловский в стильном наряде сжал кулаки и сделал признание: "Я горжусь тем, что...".

Как сообщала Politeka, Козловский ошеломил откровенным признанием, не смог держать в себе: "Я любил безгранично…".

Также Politeka писала, Козловский показал свое чрезмерное пристрастие, удивив беззубой улыбкой: "Дохлопался...".