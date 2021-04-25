Известный певец Виталий Козловский растрогал Сеть чувственным признанием

Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм артист опубликовал свой стих.

Наша память - хранилище, и оно безгранично,

В нем нет места тому, что для нас безразлично.

Иногда мы сближаемся с кем-то очень чужим,

А потом в этом каемся, разминувшись с родным.

Нас сплетение судеб поражает контрастами,

Когда те, кого любим, оказались баластами.

Я любил безгранично, растворяясь в тебе,

Больно и непривычно быть замёрзшим в огне...

Трудно в чувствах блуждая оставаться собой,

Нет, Тебя... не осуждаю, это выбор лишь мой.

Игры с псевдо-реальностью так страшны иногда,

Ухожу с благодарностью... А ты помни, помни меня!

Строки растрогали поклонников артиста, которые уверены, что в них вложены настоящие глубокие чувства.

«Замечательные стихи! Мне это тоже очень близко!», «Грустно! Но честно!👏», «Красавчик наш», «Шикарно», «Очень классно», «Красивый», - пишут в комментариях.

Отметим, о своих отношениях Козловский говорит нечасто. Известно, что в марте 2016 на съемках клипа "Отпускаю на" у Виталия начался роман с экс-участницей шоу «Холостяк-5» Рамин Есхакзай. Певец даже хотел оформить отношения, но свадьба не состоялась, пара разошлась.

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