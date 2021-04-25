Известный певец Виталий Козловский растрогал Сеть чувственным признанием
Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм артист опубликовал свой стих.
Наша память - хранилище, и оно безгранично,
В нем нет места тому, что для нас безразлично.
Иногда мы сближаемся с кем-то очень чужим,
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А потом в этом каемся, разминувшись с родным.
Нас сплетение судеб поражает контрастами,
Когда те, кого любим, оказались баластами.
Я любил безгранично, растворяясь в тебе,
Больно и непривычно быть замёрзшим в огне...
Трудно в чувствах блуждая оставаться собой,
Нет, Тебя... не осуждаю, это выбор лишь мой.
Игры с псевдо-реальностью так страшны иногда,
Ухожу с благодарностью... А ты помни, помни меня!
Строки растрогали поклонников артиста, которые уверены, что в них вложены настоящие глубокие чувства.
«Замечательные стихи! Мне это тоже очень близко!», «Грустно! Но честно!👏», «Красавчик наш», «Шикарно», «Очень классно», «Красивый», - пишут в комментариях.
Отметим, о своих отношениях Козловский говорит нечасто. Известно, что в марте 2016 на съемках клипа "Отпускаю на" у Виталия начался роман с экс-участницей шоу «Холостяк-5» Рамин Есхакзай. Певец даже хотел оформить отношения, но свадьба не состоялась, пара разошлась.
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