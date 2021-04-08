Певица Алина Гросу удивила поклонников заявлением о взаимоотношениях с Виталиком Козловским

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая не так давно развелась с московским мужем Александром Комковым и строит отношения с российским актером Романом Полянским в программе "Позаочі" откровенно рассказала, что ее объединяет с Козловским.

По словам певицы, еще с ее подросткового возраста в прессе ходили слухи о том, что она встречается с исполнителем Виталием Козловским. Однако о романе не могло быть и речи, ведь эту парочку объединяет только крепкая дружба. "Прежде всего он для меня старший коллега и друг. По-другому воспринимать его не могу", – призналась Алина.

Гросу опровергла все слухи, которые долгое время ходили в светской тусовке. По ее словам, они и правда часто появлялись вместе на разных мероприятиях и приходили на дни рождения друг друга, именно отсюда и начались все эти сплетни. Однако, романтических отношений у Алины и Виталика никогда не было. "Это было очень смешно. К тому времени мне было 14-15 лет и об отношениях я даже не думала", – рассказала Алина.

Артистка также добавила, что не обсуждает с Виталиком свою личную жизнь, однако его самого мечтает уже женить. По словам Алины, она видела его с симпатичной девушкой и ей показалось, что они встречаются. "Я готова организовать свадьбу для друга, чтоб он поймал подвязку или букет. Только, чтобы он женился", - шутливо отметила Гросу.

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