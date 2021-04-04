Украинский певец Виталий Козловский показал свой торс и порассуждал о любви

Артист уже давно скрывает свою личную жизнь, сообщает Politeka.net. Ранее певец рассказал о своих отношениях с участницей шоу «Холостяк» Раминой Эсхакзай, которой даже сделал предложение, но пара рассталась.

Бывшая поделилась с поклонниками, что певец закрутил с ней роман назло своей возлюбленной, концертному директору Юлии Бакуменко, с которой сильно поссорился. Артист прямо не подтвердил информацию о любви к Юлии, и сейчас не комментирует слухи о личной жизни.

А в одном из последних постов в Инстаграм певец и вовсе решил порассуждать о любви, подкрепив запись красивым фото. На снимке Козловский позировал на пляже, распахнув рубашку. Завершили его образ стильные аксессуары.

"Верну любимого человека – пишут у меня в комментариях псевдо чародеи, которые наживаются на отчаянных женщинах с разбитыми сердцами...

Девчата, а хотите знать, чем можно удержать мужчину рядом с собой? Есть один способ! Мужчину можно удержать только любовью. Причем не вашей, а его. Когда он вас любит, ему совершенно пофигу, как вы выглядите, что вы готовите на обед и даже на то, какая вы в постели. Но если любви нет, или чувства его остынут, он очень быстро устанет от вашей красоты, от вашего секса и даже от вашего борща.

Все еще задаешься вопросом «Как удержать или вернуть мужчину»? Ответ прост: не любящего - никак, а любящий сам никуда не уйдёт!".

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" сверкнула формами в топе перед Козловским: "Какие...".

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