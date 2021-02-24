Популярный украинский певец Виталий Козловский показал, как выглядел много лет назад

Артист начал свою творческую карьеру после участия в шоу "Караоке на Майдане" в 2002 году, сообщает Politeka.net.

В своем недавнем посте в Инстаграм певец решил вспомнить былые времена. Виталий опубликовал видео, которое начинается с архивного снимка, а заканчивается - новым. (Чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы)

За это время можно заметить, как певец изменился, можно сказать, возмужал.

"В жизни одна ошибка - не беда,

Беда, когда вся жизнь - ошибка ...", - подписал кадры певец.

За два часа пост собрал более 4000 просмотров и много комментариев.

"Хорошеем, Виталий Виталиевич.)😜", "Всегда любила тебя разным! И сейчас люблю! ❤️ Береги свою невероятно глубокую душу! Она - важнейший клад! ❤️ Спасибо, что знаю Тебя ❤️", "Невероятно хорош!)", "Как же здорово наблюдать все эти перевоплощения и понимать, что уже в этом году будет #18роківразом 😍", "Дядя Виталик уже)", "Я помню этого мальчика, да песни нравились, но по-настоящему зацепил после песни "Чому ты плачешь, мала..."☺😍и все 💕💕💕", "Красавчик такой", "Согласна,с вами на все 💯", "❤️❤️❤️Да , Виталик, правильные слова !....❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍обалденные фото.Ты такой красивый🔥🔥🔥", "Я помню первые шаги...ни одну передачу не пропускала.... Только хорошеем , удачи 👍❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, раздетый Козловский поразил пикантным видео в спальне: "Не кофе бодрит с утра, ох, не кофе...".

Как сообщала Politeka, Козловский не смог отвести страстный взгляд от длинноногой красотки: "Всегда нужно держать...".

Также Politeka писала, что страстный Козловский застыл в раскованной позе с незнакомкой: "Снимал с нее...".