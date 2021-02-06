Известный украинский певец Виталий Козловский показал себя и рассказал о премьере

На фото Виталий позировал в штанах и футболке. Козловский обратил на внимание на девушку, которая вся была покрыта тенью. Красавица выгнулась назад, достав руками до пола. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"6 дней до премьеры. Продолжай жить и верить в лучшее. Так как твое завтра может быть тем, когда из души пойдет "ночь", когда ты встретишь любовь всей твоей жизни (и неважно, сколько тебе лет), найдешь любимую песню (возможно, моего исполнения), встретишь красивых людей, друзей, решишь все свои проблемы. Когда сможешь увидеть самый прекрасный закат солнца в своей жизни или создать лучшие воспоминания. Так что, пожалуйста, сконцентрируйся на хорошем, у тебя все будет хорошо. "Мала танцюй", - написал Виталий под фото.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Правильно, всегда нужно держать фокус только на позитивном!", "Интересный кадр, что снимали?", "Я так поняла, это будет что-то танцевальное. А когда будет лирическое? Так соскучилась по лирическому Виталию".

Ранее мы сообщали, что Украинский певец Виталий Козловский порадовал новым кадром со съемок клипа на свою новую песню "Мала танцюй".

Сам Виталий Козловский показался в ярко-синем пиджаке, темных брюках и массивных лакированных ботинках. Он расположился на полу, опершись руками, и позволил девушке примоститься у себя между ног в изощренной позе.

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