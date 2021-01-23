Украинский певец Виталий Козловский показал, чем может гордиться

Артист нередко демонстрирует свои мускулы во всей красе, пишет Politeka.net. По идеальному подкаченному телу видно, что Виталий много времени проводит в спортзале.

Такими мышцами не грех сверкнуть перед поклонницами. Поэтому в этот раз певец опубликовал красивое фото с отдыха, на котором демонстрирует результаты упорных тренировок - на зависть всем.

Козловский повис на перекладине, установленной между камней.

Артист был в одних оранжевых плавках. Он, улыбаясь, показывал идеальный пресс и подкаченные руки с ногами.

Фото было опубликовано в сторис Инстаграм и впечатляло своей идеальностью.

Певец висел перед камерой верх ногами, что прибавляло снимку удивительной эффектности.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, артиста засыпали приятными словами в личной переписке.

Напомним, Виталий Козловский родился в марте 1985 года во Львове в простой семье электрика и бухгалтера. Родители дали свободу выбора будущей профессии ему и его сестре Елене.

С ранних лет Виталия интересовало творчество. Тогда будущий артист вместе с сестрой смотрели передачу «Утренняя звезда» и подражали юным артистам с экрана.

Позже Козловский записался в хор и танцевальную студию при школе. Он выступал на школьных вечерах и стал звездой местного масштаба.

Первый шаг к настоящей славе был сделан в 2002 году, когда Виталий победил в телевизионном конкурсе «Караоке на Майдане» с песней «Вона».

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