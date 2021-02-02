Украинский певец Виталий Козловский дал напутствие прекрасной половине человечества
Виталий Козловский в своем Instagram решил побеседовать со своими подписчицами и поднял важную для многих женщин и девушек тему о расставании с любимым мужчиной. Свою публикацию он сопроводил задумчивым портретным фото, пишет Politeka.net.
На снимке Виталий Козловский предстал задумчивым и серьезным мужчиной, который знает цену каждому своему слову. Певец сидит в синем пиджаке, касаясь пальцами виска, и серьезно смотрит в камеру. Сдержанный образ дополнили оригинальные "очки" без стекла, которые были на переносице у артиста.
Свою публикацию Виталий Козловский сопроводил длинным обращением к прекрасной половине, которая нередко страдает от ухода второй половинки и ищет причины этому в себе. Певец заговорил на эту тему в преддверии выхода его нового клипа, в котором, очевидно, будет поднята тема отношений и самооценки.
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До сих пор неженатый Виталий Козловский попытался успокоить девушек словами о том, что мужчины могут уходить даже от самых идеальных женщин, поэтому не стоит искать в себе изъяны. Свои слова он назвал напутствием и предположил, что для некоторых они станут жестокими.
"Идут от молодых и старших, стройных или полных фигур, длинных ног, красивых ягодиц, пышной груди и идеальных черт лица. Бросают умных, мудрых и смышленых тоже. Идут от прекрасных домохозяек с их вкуснейшими борщами и чистыми, до блеска выдраенными квартирами. От терпеливых, спокойных и неприхотливых бегут. Даже если ты богиня в постели, все равно нет никаких гарантий не быть отверженной и покинутой. Бессмысленно искать в себе изъяны и мучиться комплексами неполноценности. Иногда случается так, что мужчина уходит от любой женщины, даже самой супер прекрасной...",- написал Виталий Козловский.
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