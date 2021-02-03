Украинский певец Виталий Козловский порадовал новым кадром со съемок клипа на свою новую песню "Мала танцюй".

Как сообщает Politeka.net, совсем скоро артист выпустит свой хит, а пока интригует поклонников постами в соцсети "Инстаграм". На этот раз он выложил фото с загадочной красоткой в обтягивающем черном костюме, которая засветила лишь половину лица.

Сам Виталий Козловский показался в ярко-синем пиджаке, темных брюках и массивных лакированных ботинках. Он расположился на полу, опершись руками, и позволил девушке примоститься у себя между ног в изощренной позе. Благодаря темной одежде кажется, что мужчина и женщина слились в кадре.

"9 дней до премьеры! Он снимал с нее слой за слоем: застенчивость, принципы, амбиции, высокомерие, самоуверенность, агрессивность... И когда он добрался до нее настоящей, то увидел маленькую девочку, которая боялась верить людям, но которая очень нуждалась, чтобы ее любили. По-настоящему. Навсегда", - написал Виталий Козловский в своем посте.

Пользователи соцсети пришли в восторг от сцены из нового клипа и поделились впечатлениями в комментариях:

"Очень правдиво и искренне !!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Всем сердцем жду премьеры !!! ❤️❤️❤️"; "Зачетное фото 🔥🤟🏻"; "Сильно"; "Рядом с любимым мужчиной порой хочется чувствовать себя маленькой девочкой. Очень хочется, чтоб настоящий мужчина был рядом. Скорее бы премьера".

Напомним, неженатый Козловский принялся учить жизни украинок, почему от них уходят мужчины: "Может показаться жестоким..."

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