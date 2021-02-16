Популярный украинский певец Виталий Козловский показал образ настоящего мачо на заснеженной улице

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он поблагодарил поклонников за внимание к своей новой песне.

«Так вдохновляет ваше внимание к новой песне #МАЛАТАНЦЮЙ. Это особая награда для меня. Это стимул и мотивация. Не передать словами, насколько приятно читать ваши благодарные отзывы», - написал певец.

Он также поделился новым фото. На нем Козловский позирует во дворе на фоне заснеженной улицы. При этом, одет певец не очень тепло: на нем только стильный черный костюм и водолазка. Дополняет образ артиста крупная цепочка на шее.

Впрочем, несмотря на явный холод, Козловский позирует уверенно и расслабленно, как настоящий мачо. Певец спокойно стоит перед камерой, засунув большие пальцы в карманы брюк.

В комментариях к посту отметилась звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко, которую впечатлила растительность на лице певца.

«Ох, уж эти усики», - написала она.

Поклонники Козловского также активно комментируют его пост.

«Скажу ещё раз - песня невероятная. Она попала в самое сердце», «Как всегда непревзойденный», «Вы похожи на турецкого актёра», «Красивое фото!», «Сфоткался на районе», «На этой фото такой харизматичный, стильный», «Под этим фото хочется оставить комментарий, слова из песни: "Тебе не холодно? Ведь ты совсем один". В такой мороз и раздетый», - пишут люди.

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