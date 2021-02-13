Известный украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников новым забавным видео и пообещал подарки за лучшую подпись к нему

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Козловского в соцсети.

Так, в аккаунте певца появилось видео, на котором он стоит в спальне, прикрываясь одеялом, зевает, как вдруг падает и оказывается в бассейне.

"Придумайте и напишите, как можно подписать это видео! За самый меткий вариант дарю полезные подарки", - написал артист.

Фолловеры певца с радостью откликнулись на "задание" Козловского и предложили свои варианты.

"Бодрое утро", "Если укрываться одеялом с головой, то можно оказаться в бассейне под водой", "Ныряй в яркие сны", "В мире нет никаких ограничений. Ныряй в свои мечты и воплощай в реалии. Ныряй в свой мечты! А не на дно!", "Надоели будни, падаю в выходные", "Не кофе бодрит по утрам, ох не кофе", "Лег раньше поспать, а провалился под кровать", "Если падать на дно, то только так", "Утренний душ", "Не медли, в мир своих грез ныряй", - пишут фолловеры в комментариях к видео.

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