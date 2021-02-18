Бывшая невеста певца Виталика Козловского Рамина Эсхакзай побывала в Лукьяновском СИЗО и показала фото оттуда

Как сообщает Politeka.net, экс-участница шоу "Холостяк" и бывшая невеста Виталика Козловского Рамина Эсхакзай стала популярной в Украине блогершей и интервьюером. Девушка ведет свой YouTube-канал "Ходят слухи", в котором берет интервью у звезд и людей интересных профессий, а также снимает интересный социальные проекты. Так, недавно Рамина выложила в своем микроблоге в Instagram удивительное фото из Лукьяновского СИЗО, в котором снимала очередной выпуск своей программы.

На снимке девушка запечатлена в здании тюрьмы, она стоит в туннеле, по котором, как говорит, водят заключенных, а в советское время здесь исполняли смертные приговоры. Выглядит это место и вправду ужасающе. Эсхакзай говорит, что красивых фотографий из этого места просто нет, и не может быть.

По ее словам, там очень холодно, а у каждого корпуса СИЗО есть свой запах. Например, там, где условия получше, вонь почти не ощущается, а вот рядом с камерами рецидивистов вообще невозможно было дышать. Рамина призналась, что ей было страшно, когда подошла к камере с 13 рецидивистами, и еще должна была задавать им вопросы. Также блогер рассказала, что отсняла пять часов материала, которые в итоге получились двухчасовым выпуском, а это большой объем работы. "Я для себя уже доказала, что могу делать не просто интервью с селебами, а и снимать социальные проекты и образовательные интервью", - заявила Эсхакзай.

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