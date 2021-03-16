Украинский певец Виталий Козловский покрасовался перед фанатами в шикарном пиджаке и с оригинальной цепью на шее

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм известный украинский певец, женский сердцеед и дамский угодник Виталий Козловский продолжает нести прекрасное для прекрасных дам.

Виталий разместил фото в черном строгом наряде на фоне темно-бордовых кулис. Мужчина искренне улыбается, одна рука музыканта опущена другая задета в карман.

Настоящий мачо написал, что желает от поклонников только одного – лайков: "I need your likes ♥️"

Стильный и уверенный в себе Виталий не оставил равнодушными своих поклонниц, они подарили любимому певцу множество теплых слов и комплиментов, а колонка для комментариев под фото запестрела сердечками и влюбленными смайликами.

"Wow🔥", " Хорошенький🔥", "Total black..🖤🔥", " Смотрю на Вас и думаю, какая же все таки у нас красивая нация!!! Настоящая украинская красота!!!🙌❤️", "Самый лучший, и самый красивый 😍😍😍😍😍", " Какой красивый. Просто огонь.❤️🔥", "😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️❤️😍😍❤️😍❤️ і ще мільйон таких. Обіймаю 🤗", "С*кс символ!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - откликнулись фанаты, просто обезумев от обворожительного и мужественного вида своего кумира.

Недавно певец решил немного сменить имидж, подчеркнув свою зрелость. Молодой 35-летний исполнитель разместил фото на котором он раскинулся в кресле и надменно смотрит в объектив. Перед камерой артист появился в черном свитере, а в целом он выглядит унылым и грустным. Больше всего привлекает внимание резко появившаяся седина на волосах, бровях и бороде Козловского, она здорово добавляет ему возраста.

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" сверкнула формами в топе перед Козловским: "Какие...".

Как сообщала Politeka, Козловский показал, как менялся с годами: видео преображения, "Я помню этого мальчика...".

Также Politeka писала, что экс-невеста Виталия Козловского оказалась в тюрьме, выяснилась причина: "Мне страшно".