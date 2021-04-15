Известный певец Виталий Козловский разместил шутливое видео, удивив любовью к сладостям
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Виталий Козловский разместил видео, на котором закрывает рукой камеру, хлопая в ритме барабанов и преображается в беззубого красавчика с широкой улыбкой.
Виталий написал, что к таким последствиям могут рпивести чрезмерное пристрастие к сладкому: "Коли переїв солодке 🍬", - и отметил в своем посте стоматологов. Свое видео Виталий снял под трек Reyanna Maria & Kato On The Treck "4 My Shy Girls (and Boys).
Недавно Козловский презентовал новую песню «Мала, танцюй», а до этого у артиста была небольшой творческий тайм-аут из-за разрыва отношений с продюсером Игорем Кондратюком. В одном из недавних интервью на "Ранок з Україною" Виталий признался, что прошлые хиты принадлежат старому продюсеру, и он не может их исполнять.
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Также певец рассказал о своих детских обидах на маму, которая никогда не хвалила его, а также поделился рецептом своего любимого блюда - сырниками.
Это после вчерашнего?))😂😂😂 Ах, багато солодкого шкідливо для фігури... 😂😂😂😂 Неожиданно 😂😂😂👍 Віталік, у вас вус відклеївся)) Вас и отсутствие зуба не портит!😏😉😁 😂🤣🤣🤣🔥🔥❤️ Улыбка Моны Лизы... 🤣 Дохлопался 😂😂😂😂😂😂мчим на помощь
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