Відомий співак Віталій Козловський розмістив жартівливе відео, здивувавши любов'ю до солодощів

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Віталій Козловський розмістив відео, на якому закриває рукою камеру, і перетворюється на беззубого красеня з широкою посмішкою.

Віталій написав: "Коли переїхав солодке 🍬", - і зазначив у своєму пості стоматологів. Своє відео Віталій зняв під трек Reyanna Maria & Kato On The Treck "4 My Shy Girls (and Boys).

Нещодавно Козловський презентував нову пісню» Мала, танцюй", а до цього у артиста була невеликий Творчий тайм-аут через розрив відносин з продюсером Ігорем Кондратюком. В одному з недавніх інтерв'ю на" Ранок з Україною " Віталій зізнався, що минулі хіти належать старому продюсеру, і він не може їх виконувати.

Також співак розповів про свої дитячі образи на маму, яка ніколи не хвалила його, а також поділився рецептом своєї улюбленої страви - сирниками.

Це після вчорашнього?))😂😂😂 Ах, багато солодкого шкідливо для фігури... 😂😂😂😂 Несподівано 😂😂😂 Віталік, у вас вус відклеївся)) Вас і відсутність зуба не псує!😏😉😁 😂 🤣 🤣 🤣 🔥 🔥 ❤ ️ Посмішка Мони Лізи... 🤣 Дохлопался 😂 😂 😂 😂 😂 😂мчимо на допомогу

