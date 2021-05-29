Украинский исполнитель Виталий Козловский сменил внешность и рассказал о необычной турецкой фанатке

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Виталий Козловский опубликовал в своем микроблоге в Instagram яркий кадр, на котором показал, как сильно изменил внешность. Оказалось, что артист ради нового клипа стал блондином, при этом его борода осталась темной.

На новой фотографии Виталий запечатлел себя на зеленой лужайке, он появился перед камерой в пестрой черно-белой рубашке и со светлыми волосами на голове. Певец мило улыбается в объектив, снимая себя с высоты. В подписи к фотографии Козловский рассказал, что сменил стиль для съемок нового клипа, так что скоро фанаты увидят его нового в видеоработе.

"Так приятно видеть людей в сторис, которые поют «Малая, танцуй» и кайфуют от и под ней... Ах, это очень вдохновляет! А еще, недавно в Киев из Стамбула приезжала моя турецкая поклонница, которая ради разговора и встречи со мной изучила наш язык (потому что знает, что я не очень бум-бум на английском). Ох, и как тут не зазвездиться? Немного изменил внешность, но душой остаюсь собой. Все ради нового клипа на песню «Доктор», который мы прямо сейчас снимаем. Заходите время от времени в мои сторис, буду там сниппеть новым синглом", - поделился артист.

Напомним, Виталий Козловский в стильном наряде сжал кулаки и сделал признание: "Я горжусь тем, что...".

Как сообщала Politeka, Козловский ошеломил откровенным признанием, не смог держать в себе: "Я любил безгранично…".

Также Politeka писала, Козловский показал свое чрезмерное пристрастие, удивив беззубой улыбкой: "Дохлопался...".