Оля Цибульская и Виталий Козловский не смогли поладить на съемочной площадке, показав свои непростые взаимоотношения

Певцы вместе ведут шоу Weekend, которое выходит на одном из музыкальных каналов. На своей странице в Инстаграм Цибульская поделилась нарезкой кадров, которые наглядно показали, какая атмосфера царит у них на съемочной площадке. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Оля любит поговорить. Однако, во время съемок оказалось, что с этим не всегда легко смириться ее собеседникам. Так, Козловский в некоторые моменты попросту не мог вставить и слова в разговор.

Цибульская рассказала, что Козловский постоянно жалуется на то, что она слишком много говорит. Она решила дать ему шанс перехватить внимание, однако тут же забылась.

«Теперь перебивает меня! Коза, боже!», - возмутился Виталий.

Затем они начали перебивать друг друга, предлагая другому говорить первым.

«Ты всегда открываешь свое патякало!», - не сдержался в какой-то момент Козловский и начал передразнивать свою соведущую.

Впрочем, судя по дальнейшему смеху, отношения между артистами эти споры совсем не портят.

«Мы с Виталием считаем, что в совместной работе главное взаимопонимание, любовь и терпеливость», - с иронией написала под видео Цибульская.

Напомним, Дзидзьо одним телефонным звонком кардинально изменил жизнь Цибульской: "Не предавай себя".

Как сообщала Politeka, Цибульская разговорилась об изменах и муже, которого скрывает: "В любой момент могу развернуться и...".

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