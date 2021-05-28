Известный украинский певец Виталий Козловский показал свои «ролевые игры» с Олей Цибульской, примерив неожиданные образы

Артисты поделился вызывающим постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. На фото и видео, которые опубликовал Козловский, они предстали в роли учителей и выпускников. При этом, каждый из певцов успел отыграть оба варианта.

Сначала Цибульская переоделась в строгую учительницу, а Козловский – в скромного парня-выпускника. На видео учительница-Цибульская просит Козловского подсесть к ней поближе, а позже отчитывает его с указкой.

Затем артисты поменялись ролями – Козловский стал учителем, а Цибульская – дерзкой школьницей в короткой юбке. В какой-то момент на видео они решили изобразить танец, во время которого учитель потрогал школьницу за пятую точку.

Как пояснил в подписи к посту Козловский, эти образы они примерили для Weekend ШОУ.

«Выпускник или извращенец учитель?! Ролевые игры уже в эти выходные на канале М1», - написал певец.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Оххх, будет интересно! Обязательно буду смотреть)», «И как тут выбрать? Если оба варианта», «Это нечто! Вы супер!», «Ну вы еще, как никак, норм "учитель" (можно помечтать) но Цибульская ... С ней надо осторожно ... Лучше держать дистанцию», «Ох же Козловский, ох и проказник», «Ну что за пошлятина?!», - пишут люди.

Напомним, Цибульская в мокром платье в облипку соблазнительно приняла душ: "Это огонь, конечно".

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