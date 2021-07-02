Известный украинский певец Виталий Козловский показал неожиданные кадры со свадьбы

Известный артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Козловский объявил о выходе своего нового клипа на песню «Доктор». В его посте можно увидеть отрывки из музыкального видео. События клипа разворачиваются на свадьбе. Вначале зрители видят сцену, как жених ссорится с красавицей-невестой. В какой-то момент он не сдерживается и бьет девушку.

Затем показана церемония под открытым небом, на которой грустная невеста явно пытается найти кого-то глазами в толпе. Сам Козловский в это время сидит в числе приглашенных на торжество гостей.

Очевидно, в своем клипе артист решил показать непростую и явно грустную историю любви.

Поздравил своего младшего коллегу другой известный певец Павел Зибров.

«Поздравляю! Классная работа», - написал он.

Поклонники Козловского также бурно отреагировали на публикацию артиста.

«Как можно выбрать какого-то абьюзивного деда в мужья, когда среди гостей сидит Козловский?», «Виталий, этот клип потрясающий. Он особенный и это очень чувствуется», «До слез», «Особенный клип от особенного исполнителя», «Поздравляю с премьерой!», - пишут люди.

Напомним, вечный холостяк Козловский оценил загорелые ножки Смеюхи из "НеАнгелов".

Как сообщала Politeka, Козловский в новом образе озадачил украинцев откровением.

Также Politeka писала, что капризная Цибульская вывела из себя Козловского, кадры стычки.