Известный украинский певец Виталий Козловский показал неожиданные кадры со свадьбы
Известный артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Козловский объявил о выходе своего нового клипа на песню «Доктор». В его посте можно увидеть отрывки из музыкального видео. События клипа разворачиваются на свадьбе. Вначале зрители видят сцену, как жених ссорится с красавицей-невестой. В какой-то момент он не сдерживается и бьет девушку.
Затем показана церемония под открытым небом, на которой грустная невеста явно пытается найти кого-то глазами в толпе. Сам Козловский в это время сидит в числе приглашенных на торжество гостей.
Очевидно, в своем клипе артист решил показать непростую и явно грустную историю любви.
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Поздравил своего младшего коллегу другой известный певец Павел Зибров.
«Поздравляю! Классная работа», - написал он.
Поклонники Козловского также бурно отреагировали на публикацию артиста.
«Как можно выбрать какого-то абьюзивного деда в мужья, когда среди гостей сидит Козловский?», «Виталий, этот клип потрясающий. Он особенный и это очень чувствуется», «До слез», «Особенный клип от особенного исполнителя», «Поздравляю с премьерой!», - пишут люди.
Напомним, вечный холостяк Козловский оценил загорелые ножки Смеюхи из "НеАнгелов".
Как сообщала Politeka, Козловский в новом образе озадачил украинцев откровением.
Также Politeka писала, что капризная Цибульская вывела из себя Козловского, кадры стычки.