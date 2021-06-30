Відома українська співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе, захопивши навіть Козловського

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха не так давно перестала бути солісткою групи "НеАнгели". Але красуня продовжує радувати своєю творчістю, виступаючи з концертами, про що написала в Instagram.

На новому фото Вікторія Смеюха з'явилася в шикарному міні-платті, сівши в багажник автомобіля. Дівчина хвалилася засмаглими ніжками і розкішними букетами квітів, які співачці швидше за все подарували на концертах.

"Мої улюблені кияни, сьогодні я була повністю залучена в процес. Відпрацювавши 4 поспіль концерти, озираєшся назад і приходиш в захват від себе і від того, що зробила!!! Це викликає екстаз!

Якщо ти виграв достатньо битв з собою, стає простіше перемагати в світі.

Вся моя енергія спрямована на "тут і зараз".

Без Вас це було б неможливим!!!

Спасибі! ЛЮБЛЮ", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи "Холостяка" Віталія Козловського, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти найкраща. Спасибі за твою віддачу", "красуня", "чудова", " дуже і дуже красива. Стильна", "Море квітів, Віка, шикарні ноги", "спасибі за крутий концерт".

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