Відомий виконавець Віталій Козловський змінив зовнішність і поділився своїм досвідом

Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист і шоумен Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці в Instagram миле чорно-біле фото, на якому постав перед фанатами в новому іміджі. А у підписі до публікації поділився своїми роздумами та спостереженнями щодо людей та стосунків з ними.

На новій чорно-білій фотографії Віталій зображений десь на природі. перед камерою він з'явився в строкатій чорно-білій сорочці і з новою зачіскою. Не так давно для зйомок кліпу артист став блондином, при цьому його борода залишилася темною. На цьому знімку привертає увагу його відмінна фізична форма і задумливий сумний вигляд.

У підписі до публікації Козловський написав: "У черговий раз переконуюся, що не все те золото, що блищить! Перше враження, як правило, чесне, адже люди схильні здаватися не тими, ким вони є. Я боюся таких, які "представляють" себе виключно хорошими і добропорядними. Їх вся така правильність насторожує. Вони дуже намагаються справити враження про себе, дотримуючись якихось рамок поки ти їм потрібен... Ось від них найбільше зло і виходить".

Треба сказати, що такий пост Віталія змусив фанатів задуматися, багато хто погодився з ним, а деякі навіть почали ділитися власним досвідом на цю тему.

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