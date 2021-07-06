Відомий український співак Віталій Козловський провідав "улюбленця" Тіни Кароль теле- і радіоведучого Славу Дьоміна, подарувавши йому особливий набір
Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є ведучим шоу "Голос країни", а також радіоведучим "Люкс FM". Красунчик частенько з'являється в компанії українських зірок, зокрема Тіни Кароль, фотографії з якої можна побачити в його профілі Instagram.
Але цього разу Слава вирішив показати, як в гості до нього прийшов Віталій Козловський, який випустив кліп "Доктор". На сторісах Instagram можна побачити співака з" аптечним " набором.
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"Значить Віталій прийшов до нас. Я що, так погано виглядаю?",- запитав Дьомін в ролику.
"Антипохмелін, пофігін, щоб ти плював на все з великої вежі, роздуплін, а це для пристрасті будеш дівчатам підкидати", - презентував "аптечку" "доктор" Козловський.
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