Известный украинский певец Виталий Козловский проведал "любимца" Тины Кароль теле- и радиоведущего Славу Демина, подарив ему особенный набор

Как пишет Politeka.net, Слава Демин является ведущим шоу "Голос країни", а также радиоведущим "Люкс FM". Красавчик частенько появляется в компании украинских звезд, в частности Тины Кароль, фотографии с которой можно увидеть в его профиле Инстаграм.

Но в этот раз Слава решил показать, как в гости к нему пришел Виталий Козловский, который выпустил клип "Доктор". На сторисах инстаграм можно увидеть певца с "аптечным" набором.

"Значит Виталий пришел к нам. Я что, так плохо выгляжу?", - спросил Демин в ролике.

"Антипохмелин, пофигин, чтобы ты плевал на все с большой башни, роздуплин, а это для страсти будешь девушкам подбрасывать", - презентовал "аптечку" "доктор" Козловский.

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