Відомий український співак Віталій Козловський засвітився з колегою Олею Цибульською в пікантних образах

Відомий артист поділився несподіваними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Козловський і Цибульська позували в костюмах медиків.

"Ми з Павлівною @cybulskaya полікуємо один одного і наших колег по сцені на честь виходу кліпу #ДОКТОР... проводь разом з нами наш рольовий WEEkend show», - написав співак.

Кадри викликали бурхливу реакцію в мережі.

"О, до таких лікарів я б пішла», «Ой, клас», «який гарненький доктор, я б полікувалася", " обожнюю цю пару саме в цій ролі. Молодці», " О ... боже мій... Віталій, ви хто за професією? Де ваша приймальня, офіс, кабінет... Мабуть анестезіолог. Якби побачила за столом, ні, краще в повний зріст... відразу все, анестезія на все тіло втратила свідомість. Вилікувалася без рецепта. Або стоматолог... тільки маску якусь прозору надягайте", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше Козловський вже показував уривки нового кліпу на пісню " Доктор"

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