Известный украинский певец Виталий Козловский засветился с коллегой Олей Цибульской в пикантных образах

Известный артист поделился неожиданными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Козловский и Цибульская позировали в костюмах медиков.

«Мы с Павловной @cybulskaya полечим друг друга и наших коллег по сцене в честь выхода клипа # ДОКТОР... проводи вместе с нами наш ролевой WEEkend show», - написал певец.

Кадры вызвали бурную реакцию в Сети.

«О, к таким докторам я бы пошла», «Ой, класс», «Какой хорошенький доктор, я бы полечилась», «Обожаю эту пару именно в этой роли. Молодцы», «О ... боже мой... Виталий, вы кто по профессии? Где ваша приемная, офис, кабинет... Видимо анестезиолог. Если бы увидела за столом, нет, лучше в полный рост... сразу все, анестезия на все тело потеряла сознание. Вылечилась без рецепта. Или стоматолог... только маску какую-то прозрачную надевайте», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Козловский уже показаівал отрівки нового клипа на песню "Доктор"

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