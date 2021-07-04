Известный украинский певец Виталий Козловский засветился с коллегой Олей Цибульской в пикантных образах
Известный артист поделился неожиданными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Козловский и Цибульская позировали в костюмах медиков.
«Мы с Павловной @cybulskaya полечим друг друга и наших коллег по сцене в честь выхода клипа # ДОКТОР... проводи вместе с нами наш ролевой WEEkend show», - написал певец.
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Кадры вызвали бурную реакцию в Сети.
«О, к таким докторам я бы пошла», «Ой, класс», «Какой хорошенький доктор, я бы полечилась», «Обожаю эту пару именно в этой роли. Молодцы», «О ... боже мой... Виталий, вы кто по профессии? Где ваша приемная, офис, кабинет... Видимо анестезиолог. Если бы увидела за столом, нет, лучше в полный рост... сразу все, анестезия на все тело потеряла сознание. Вылечилась без рецепта. Или стоматолог... только маску какую-то прозрачную надевайте», - пишут в комментариях.
Отметим, ранее Козловский уже показаівал отрівки нового клипа на песню "Доктор"
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