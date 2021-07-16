Украинская певица Ольга Цибульская устроила ролевые игры со своим коллегой Виталием Козловским

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Козловского появилась нарезка видео, на которых он и 35-летняя Ольга были одеты в медицинские халаты. Они изображали разные ситуации, а в одном из кадров Цибульская оказалась верхом на артисте.

«А вы уже «полечились» песней Доктор? Если нет, то бегом переходите по ссылке в профиле! Видео уже вторую неделю находится в трендах YouTube!», - стал агитировать поклонников Козловский.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и отзывов о его песне и образе.

«Ну если такой доктор будет меня лечить, то срочно вылетаю из Венеции, чтоб не опоздать на приём к Вам!», «Две трещетки. Тараторят, что говорят не разобрать», «Такие смешные», «Она уже успела стать моей любимой. Просто невероятная», «Браво», «Доктор, я бы полечилась у вас», - пишут люди.

Напомним, что Козловский в объятиях судьи «Мастер Шеф» засветился на съемках шоу: «Сложно представить!».

А еще Politeka писала, что Козловский сменил профессию ради "любимца" Тины Кароль, набор впечатляет: "Это для страсти...".

Также Politeka сообщала, что Виталий Козловский засветил развлечения с Цибульской, кадры: "Какой хорошенький".