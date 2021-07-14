Відома українська співачка Оля Цибульська разом з Виконавцем Дзідзьо (Михайло Хома), показали, як розважаються
Як пише Politeka.net, Оля Цибульська та Дзідзьо є близькими приятелями. Парочка навіть записала кілька спільних пісень, а в мережі ходять чутки про роман. На новому відео в Instagram Оля вирішила показати, як розважається з Михайлом.
Цибульська була в стильній сукні, а поруч знаходився Хома у футболці і стильному капелюсі, а образ доповнив окулярами. Парочка танцювала, запалюючи перед камерою.
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яким емодзі ти б описав/ - а це відео?
залайкаю", - написала Оля під відео.
Фанати подивилися ролик більше 30 разів і написали коментарі:
"Цибульська, щастя тобі", " Цибульська фу.....", "Хочемо трохи порадувати хейтерів"," головне, кума добра - не відмовляє", " Моя улюблена парочка співаків! І нехай у ваших хейтерів пір'я в горлі виростуть!".
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