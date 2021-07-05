Українська співачка Ольга Цибульська показала свою маму, на яку дуже сильно схожа

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка зворушливо привітала маму з днем народження, вирішивши влаштувати їй сюрприз. Вона опублікувала картини, які та малює, закликавши шанувальників залишити свою думку про них.

"Гортай карусель і пиши яка з маминих картин тобі більше запала в душу. Це буде найкраще привітання! Мамочка, З Днем народження. Відчуваю тебе кожною клітинкою. Твою щирість, емоційність, вразливість, твоє переповнене любов'ю серце. Твою силу духу і тонку душу", - зазначила співачка.

За словами Цибульської, вона мріє влаштувати для мами виставку картин.

"Хочу щоб і моя збулася: будь у нас завжди і давай нарешті зробимо виставку картин! Їх повинні бачити всі!",- заявила Цибульська.

Шанувальники приєдналися до зворушливих привітань зірки.

"Як дві сестри", "Просто красуня мама! Привітання від нас", "Привітання мамі і многая і благая літа!", "Не знала, що Ваша мама малює, браво, всі хороші", - пишуть користувачі Мережі.

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