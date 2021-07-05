Украинская певица Ольга Цибульская показала свою маму, на которую очень сильно похожа
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда трогательно поздравила маму с днем рождения, решив устроить ей сюрприз. Она опубликовала картины, которые та рисует, призвав поклонников оставить свое мнение о них.
«Листай карусель и пиши какая из маминых картин тебе больше запала в душу. Это будет лучшее поздравление! Мамочка, с Днем рождения. Чувствую тебя каждой клеточкой. Твою искренность, эмоциональность, ранимость, твое переполненное любовью сердце. Твою силу духа и тонкую душу», - отметила певица.
По словам Цибульской, она мечтает устроить для мамы выставку картин.
«Хочу чтобы и моя сбылась: будь у нас всегда и давай наконец сделаем выставку картин! Их должны видеть все!», - заявила Цибульская.
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Поклонники присоединились к трогательным поздравлениям звезды.
«Как две сестры», «Просто красавица мама! Поздравление от нас», «Поздравление Маме и многая и благая лета!», «Не знала, что Ваша мама рисует, браво, все хорошие», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Цибульская в бикини умостилась на скалах, очаровав спортивной фигурой: «Прямо русалка…».
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