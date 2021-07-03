Українська співачка Ольга Цибульська побалувала шанувальників пікантними кадрами
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна зірка опублікувала серію фото з весілля, на якому була ведучою. Ольга була одягнена в неймовірної краси сукню з розрізом до стегна і глибоким декольте. Глибокий синій колір ідеально гармоніював зі світлою шкірою зірки, а ефектна зачіска робила образ просто чарівним. Зачіску Ольга прикрасила великою червоною квіткою, яка ідеально вписувалася в лук. Зірка грайливо виставила ніжку в розріз, прикувавши до неї погляди.
"Оціни лук від 1 до 10", - звернулася до шанувальників співачка.
У коментарях яскравій зірці залишили масу захоплених слів. Шанувальникам дуже сподобався наряд артистки.
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"Дуже красива", "шикарна", "Лук вогонь! Ти красоточка", "Оля плаття просто клас, всі 10 балів", "Сукня бомба! Колір дуже красивий!", "Милашка, Оля", «Чарівна», "Ти просто космос", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Цибульська зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала: "Аж лопаю".
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