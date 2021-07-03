Українська співачка Ольга Цибульська побалувала шанувальників пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна зірка опублікувала серію фото з весілля, на якому була ведучою. Ольга була одягнена в неймовірної краси сукню з розрізом до стегна і глибоким декольте. Глибокий синій колір ідеально гармоніював зі світлою шкірою зірки, а ефектна зачіска робила образ просто чарівним. Зачіску Ольга прикрасила великою червоною квіткою, яка ідеально вписувалася в лук. Зірка грайливо виставила ніжку в розріз, прикувавши до неї погляди.

"Оціни лук від 1 до 10", - звернулася до шанувальників співачка.

У коментарях яскравій зірці залишили масу захоплених слів. Шанувальникам дуже сподобався наряд артистки.

"Дуже красива", "шикарна", "Лук вогонь! Ти красоточка", "Оля плаття просто клас, всі 10 балів", "Сукня бомба! Колір дуже красивий!", "Милашка, Оля", «Чарівна», "Ти просто космос", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Цибульська зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала: "Аж лопаю".

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